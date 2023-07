Agência de Publicidade de Cachoeiro é finalista do Prêmio Colibri

A Agência Conteúdo, sediada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está comemorando sua indicação para o Prêmio Colibri, a maior premiação de propaganda do Estado. Com mais de 15 anos de experiência, a agência é reconhecida por sua criatividade e talento.

Nesta edição do Prêmio Colibri, a Agência Conteúdo tem 10 trabalhos concorrendo em 6 categorias diferentes. O destaque é a campanha “A Sobremesa oficial do seu churrasco”, criada para a famosa marca de sorvetes Paletitas, com a participação especial de Wanessa Camargo.

A campanha, que foi veiculada nacionalmente, está concorrendo na categoria TV/Cinema Institucional, e encanta o público com sua abordagem divertida e envolvente, destacando a alegria proporcionada pelos deliciosos sorvetes.

Além da campanha para Sorvetes Paletitas, a Agência Conteúdo também tem outros trabalhos criativos concorrendo em diferentes categorias. Entre eles, destacam-se a campanha “Uma nova Kennedy”, desenvolvida para a Prefeitura de Presidente Kennedy, e o jingle da Paletitas, competindo nas categorias TV/Cinema Institucional e Filme Digital, respectivamente.

Esses projetos demonstram a versatilidade e o conhecimento da agência em diferentes formatos de mídia.

Com uma equipe jovem, criativa e talentosa, a Agência Conteúdo se orgulha de seu protagonismo no Sul do Estado e está confiante em suas indicações para o Prêmio Colibri.

A premiação é reconhecida como uma das mais importantes no segmento publicitário do Espírito Santo, e receber o cobiçado Colibri de Ouro seria um verdadeiro reconhecimento da excelência alcançada pela agência.

A cerimônia de premiação do Festival Colibri acontecerá nesta quinta-feira (20), no Teatro SESC Glória em Vitória, e é realizada pelo Sinapro-ES.

Confira a lista completa dos trabalhos finalistas em disputa no Prêmio Colibri desenvolvido pela agência:

– “Com Paletitas tudo fica mais legal” – Campanha criada para a empresa Sorvetes Paletitas, com protagonismo de Wanessa Camargo, concorrendo na categoria TV/Cinema Institucional.

– “Uma nova Kennedy” – Campanha desenvolvida para a Prefeitura de Presidente Kennedy, concorrendo na categoria TV/Cinema Institucional.

– Jingle da Paletitas – Concorrendo na categoria Filme Digital.

– Campanha “Belezas do Sul 2022” – Criada para a Rede Gazeta, concorrendo na categoria TV/Cinema Institucional.

– Campanha “Prêmio Biguá 2022” – Também desenvolvida para a Rede Gazeta, concorrendo na categoria TV/Cinema Institucional.

– Projeto criado para “Reserva Alta Vista” – Concorrendo na categoria Design/Identidade Visual.

– “A sobremesa oficial do seu churrasco” – Campanha concorrendo na categoria TV/Cinema Institucional.

– Trabalho para Trino Saúde – Concorrendo nas categorias TV/Cinema Institucional e TV/Cinema Varejo.

Mais informações do Prêmio Colibri no site: http://festivalcolibri.com.br