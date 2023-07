Centrorochas e ApexBrasil levam empresas de rochas para missão comercial no México

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) levarão 12 empresas de rochas naturais ao México, em missão comercial que acontecerá nos dias 09 e 10 de agosto. A ação acontece por meio do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, programa de incentivo às exportações de rochas ornamentais brasileiras. A iniciativa contempla rodadas de negócios com compradores locais e seminário na embaixada do Brasil no país.

O México, país presente entre as quinze maiores economias do mundo e é a segunda maior economia da América Latina, atrás apenas do Brasil. Com 126 milhões de habitantes, tem registrado bom desempenho econômico. De acordo com o FMI, o PIB mexicano cresceu cerca de 2,1% em 2022, devido, principalmente, a uma melhoria gradual do mercado de trabalho, que reduziu o índice de desemprego a 3,3% da população e impactou positivamente o consumo das famílias. Para 2023, a expectativa atualizada de crescimento segundo o Goldman Sachs está em 1,8% do PIB em 2,1%.

Em se tratando de rochas naturais, as exportações vêm ganhando mais representatividade a cada ano. Atualmente o México ocupa o 4º principal destino das exportações brasileiras. Em 2022, o país importou do Brasil US$ 53 milhões, registrando crescimento de 4% sobre ano anterior. No primeiro semestre deste ano, enquanto as exportações brasileiras de rochas naturais para o mundo registraram queda de 13,4%, para o México houve um crescimento de 8,13%, somando US$ 26,9 milhões de receita e uma participação de 4,9% no total das rochas exportadas pelo Brasil.

O granito é o material mais consumido pelos mexicanos. Ele representa 77% do volume total, seguido pelos quartzitos que têm 20% de participação no mix importado pelo país.

Participarão da ação empresas do Ceará, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. São elas: Angramar, Basalto São Cristóvão, Brumagran, Cajugram, Comil Cotaxé, Decolores, Granos, Magban, Marbrasa, Mineração Borchardt, Minete Pedras e Nova Aurora.

Para o gerente do Brazilian Natural Stone, Rogério Ribeiro, a missão se concretiza como uma boa opção de promoção das rochas brasileiras no México, um dos países-alvo do It’s Natural. “As expectativas, neste contexto, são bastante positivas, uma vez que as exportações para o México vêm crescendo nos anos mais recentes, o que comprova a assertividade do projeto setorial, principalmente após estudo de mercado realizado no ano passado”, avalia.

Estudo de Mercado

O México foi tema de estudo de mercado realizado pelo Centrorochas e pela ApexBrasil. Durante evento de lançamento, realizado em outubro do ano passado, o economista responsável pelo trabalho, Marcelo Prado, sócio-diretor da IEMI Inteligência de Mercado, comentou sobre a abertura do país para as rochas brasileiras. “A boa receptividade e diversidade das rochas brasileiras garante uma vantagem competitiva entre os concorrentes. Com forte redução na produção local, mais do que nunca, o México necessita de importações para suprir essas demandas. E esta é uma excelente oportunidade para os exportadores de rochas brasileiras”, destacou.

O acesso ao documento completo com o Estudo do México é exclusivo para as empresas apoiadas pelo It’s Natural – Brazilian Natural Stone. A solicitação deve ser feita por meio do e-mail. As empresas que ainda não são apoiadas pelo projeto setorial, podem solicitar sua adesão gratuita. Além de acesso a todas as oportunidades do programa, já na conclusão do processo de adesão, poderá receber o Estudo do México na íntegra! A trilha de inscrição é 100% online, basta preencher o link e a equipe do It’s Natural entrará em contato para finalização do pedido: AQUI

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O programa tem por objetivos estimular e aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial.

Sobre o Centrorochas

O Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais está presente em todas as demandas nacionais para aumentar a competitividade do setor de rochas ornamentais. A entidade atua diretamente dando suporte nos trâmites relacionados à presença do empresário brasileiro no exterior combinando com atividades comerciais e operacionais relativas ao desenvolvimento e evolução das empresas brasileiras.

Sobre a ApexBrasil

A ApexBrasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Para alcançar esses objetivos, a Agência realiza ações diversificadas de promoção comercial que visam promover as exportações e valorizar os produtos e serviços brasileiros no exterior, como missões prospectivas e comerciais, rodadas de negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil.