Colatina sedia evento de imersão em tecnologia

Colatina, a Princesa do Norte, vai receber entre os dias 25 e 26 de julho, no Sest Senat, a terceira edição do SmartCitES – Imersão de Cidades Inteligentes. O evento, com entrada gratuita, tem programação variada, com foco no debate sobre o futuro das cidades impulsionado pelo uso das tecnologias. Itinerante, a imersão já passou por Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.

O evento propõe pautas relevantes acerca dos estudos e soluções para que as cidades sejam melhores em todos os sentidos, já que a inovação e a tecnologia implicam na qualidade de vida das pessoas. Vão ser debatidos temas como os desafios da administração pública com a transformação digital, inteligência artificial e os impactos do processo tecnológico nas cidades do interior.

O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, vai comandar a primeira palestra do evento, na terça-feira, às 10 horas. Com o tema “A Colatina do Futuro”, o prefeito mostrará aos participantes as iniciativas que a gestão municipal vêm desenvolvendo desde 2021. “Trabalhamos para transformar Colatina na Capital Capixaba da Inovação. Criamos a inédita Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e dali surgiram as políticas públicas que estão efetivamente gerando emprego e renda para jovens empreendedores. Temos a convicção que os novos negócios e oportunidades sairão destas iniciativas, como o Edital de Inovação, o projeto Gênesis, o Centro de Ciências, o Barracão do Futuro, o Inovalab, o Fashion Col, entre outras”,

afirmou.

Os interessados em participar do SmartCitES – Imersão de Cidades Inteligentes podem se inscrever, gratuitamente clicando AQUI