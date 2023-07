Confira as farmácias de plantão em Cachoeiro neste domingo (23)

Emergências acontecem e por isso o Aqui Notícias te deixa por dentro das farmácias que estarão de plantão em Cachoeiro neste domingo (23), com atendimento presencial ou em domicílio.

Confira as farmácias de plantão:

FARMÁCIA TREVO – Endereço: Rodovia Ricardi Barbieri, 74 – Waldir Furtado Amorim no Trevo do BNH Tel.: 3521-5581

DROGARIA CACHOEIRO – Endereço: Praça Visconde de Matozinhos,17 – Guandú – Tel: 3521-5533

FÁRMACIA PAGUE MENOS – Endereço: Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 72 – Gilberto Machado –

Tel: 3522-8299

DROGARIA OPÇÃO – Avenida Jones dos Santos Neves, 77 – Santo Antônio, Tel: 3521-0401

DROGARIA COSTA – Rua Cariri, 07- Aquidaban – Tel: 3511-6787

DROGALIMA – Avenida Aristides Alexandre Campos, 349 – Basiléia – Tel: 3028-0202

