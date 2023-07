Encontro discutirá Plano Municipal de Políticas para a Juventude

A Secretaria Municipal de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos (Semcit) de Cachoeiro está mobilizando jovens do município para que participem da construção do Plano Municipal de Políticas para a Juventude.

O assunto será pauta de um encontro na quinta-feira (27) da próxima semana, às 10h, na sede da Semcit (Museu de Ciência e Tecnologia), localizada na rua Moreira, 317, bairro Coronel Borges (ao lado do Supermercado SempreTem). Estudantes e organizações juvenis estão convidados a participar.

Na ocasião, também será apresentado o calendário de ações e estudos para a preparação da Conferência Municipal de Juventude, prevista para acontecer ainda no segundo semestre deste ano.

De acordo com a Semcit, o Plano Municipal de Políticas para a Juventude será elaborado em diálogo direto com a sociedade civil, em reuniões que abordarão sete principais eixos: emprego, trabalho e renda; saúde e cidadania; igualdade, diversidade e cultura; esporte e lazer; acessibilidade, território e mobilidade; segurança pública; e educação.

Para a secretária da pasta, Luana Fonseca, será um importante espaço de escuta e participação popular, para que o documento final reflita a realidade do jovem cachoeirense e se torne um efetivo instrumento de auxílio na elaboração de políticas públicas e afirmativas durante dez anos seguintes à sua promulgação.

“O principal objetivo do plano é contribuir para o desenvolvimento pessoal, educacional e profissional dos jovens, garantindo que eles tenham voz ativa e participem da construção de um futuro próspero para a nossa cidade. Estamos determinados a implementar políticas que realmente transformem a realidade dos jovens cachoeirenses”, salienta.

