Homem é detido com submetralhadora e munições em cidade do ES

Equipes do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Espírito Santo, apreenderam na noite de ontem (24), um homem em posse de uma submetralhadora, com dois carregadores e munições, além de entorpecentes. A ocorrência foi registrada no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória.

Os policiais militares realizavam patrulhamento tático em torno da praça principal da região e se depararam com um indivíduo em posse de arma de fogo, que empreendeu fuga correndo imediatamente para dentro de uma residência, ao visualizar as guarnições. Diante do flagrante, os militares seguiram em perseguição ao suspeito, que foi abordado no local.

Com o homem, que tem 25 anos, foi apreendida uma submetralhadora de fabricação semi-industrial calibre 380, além de dois carregadores com 20 munições do mesmo calibre, cinco munições de calibre 9mm, três aparelhos celulares e 66 pedras de crack.

O indivíduo detido e todos os materiais apreendidos foram entregues à Delegacia Regional de Vitória.