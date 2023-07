Inscrições abertas para o Concurso Leiteiro de Conceição do Castelo

Estão abertas até o dia 31 de julho de 2023 as inscrições para o Torneio Leiteiro que acontecerá entre os dias 30 de agosto a 02 de setembro de 2023, juntamente com a Festa do Sanfoneiro. As inscrições serão presenciais na Sede da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, na Rua Joaquim Cornelio Filho, nº 219, Centro, Conceição do Castelo das 7h às 13h.



Lembrando que o Torneio será somente para produtores do município de Conceição do Castelo.

Contamos com a presença de todos para abrilhantar nossa festa. Vale lembrar que essa é mais uma ação ligada ao maior festival da região, a tradicional Festa do Sanfoneiro.

Você encontra o regulamento do Concurso Leiteiro 2023 você encontra clicando AQUI