Julho encerra com mudança de tempo no Espírito Santo

Embora a sexta-feira (28) tenha sido ensolarada no Espírito Santo, o tempo fica instável a partir deste sábado (29) nas cidades capixabas. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana deve ser com céu nublado e pancadas de chuvas, especialmente, na região Sul.

A mudança de clima ocorrerá por causa do ar seco que atua sob o Estado associado a um sistema de alta pressão, que tem relação com a umidade trazida por ventos costeiros.

Ainda de acordo com Incaper, a temperatura deve cair. É possível que as pancadas de chuva sejam acompanhadas por trovoadas e rajadas de vento, no entanto, não há alerta de grandes volumes de chuvas para a região.

Confira a previsão do tempo para o fim de semana

Sábado (29)

Sábado (29) o tempo será com poucas nuvens em grande parte do Espírito Santo, por causa do ar seco associado a um sistema de alta pressão. De acordo com o Incaper, a partir do fim da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas na região Sul e em parte da região Serrana. Não chove nas demais áreas do Estado e o vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral.Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

De acordo com a previsão do tempo, na Região Sul, predomínio de sol até o final da manhã. Aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir do fim da tarde. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, predomínio de sol até o final da manhã. No trecho sul da região, aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir do fim da tarde. Não chove nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 24 °C.

De acordo com os meteorologistas do Incaper, na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Ou seja, nessa região, o tempo fica um pouco mais firme. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Como fica o tempo no Domingo (30)

No domingo (30), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva em alguns momentos do dia por toda a metade Sul capixaba (inclusive na Grande Vitória) e nas regiões Norte e Nordeste. Variação de nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo.

Ainda de acordo com o Incaper, na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C. Vitória: mínima de 21 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e chuva em alguns momentos, ou seja, o tempo fica instável na região. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral.Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, porém, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.