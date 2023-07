PM Ambiental retira 1KM em rede de pesca em local de incidência de tartarugas no ES

Na manhã desta segunda-feira (24), ocorreu mais uma operação da equipe Náutica da 1ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, na Capital do Espírito Santo. Mais de um quilometro de rede de pesca foi apreendido.

Durante a operação, a área fiscalizada foi a Baía de Vitória e a estação ecológica do Lameirão, lugar de grande incidência de tartarugas. Foram apreendidas um total de duas redes de pesca, sendo elas, uma de 500 metros e outra de 700 metros, totalizando 1.200 metros lineares de rede.

As redes foram encaminhadas à delegacia do município de Vitória para a destinação final. Os peixes que se encontravam presos foram soltos em seu habitat natural.

Vale ressaltar que as fiscalizações embarcadas continuarão com o objetivo de reduzir a prática de crimes ambientais, pois eles impactam diretamente no equilíbrio da biodiversidade dos ecossistemas marinhos.

Posso pescar com rede em qualquer época do ano?

Não. Normalmente, a pesca de qualquer tipo fica proibida na época de Piracema, que é o período de reprodução dos peixes. Caso você seja flagrado pescando neste período, a Polícia Ambiental vai apreender todo o seu material e você pode pagar uma multa de, no mínimo, R$700.

Por que as redes são uma ameaça para as tartarugas?

Ao se enroscar em redes e linhas de pesca, as tartarugas também correm o risco de ter lesões e perda de nadadeiras, comprometendo seriamente sua sobrevivência. A captura incidental é considerada atualmente a principal ameaça às populações de tartarugas marinhas em todo o mundo.