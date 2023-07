PM apreende 24 veículos irregulares durante blitzes na região Serrana

No último final de semana (14 e 15), a Polícia Militar por meio da 2ª Companhia Independente, realizou operações de blitzes e apreendeu veículos irregulares no município de Afonso Cláudio, na região Serrana.

A Operação Fiscalização de Trânsito teve como objetivo fiscalizar, combater as irregularidades dos veículos e orientar os motoristas, além de dar visibilidade à presença ostensiva policial na cidade.

Foi utilizado o equipamento de leitor de placas “Optical Character Recognition” (OCR), que facilitou a identificação dos veículos com irregularidades, auxiliando diretamente os policiais militares na seleção dos veículos a serem parados, entregando um serviço com maior eficiência.

Na operação foram realizados, ao todo, 65 Autos de Infração de Trânsito (AIT), além da remoção para o pátio credenciado ao Detran de Itarana de 24 veículos: sendo 13 carros e 11 motos. Também foi conduzido à Delegacia de Venda Nova do Imigrante uma pessoa por dirigir embriagado.

Operações como essa são importantes para manter o trânsito organizado, retirando das ruas os veículos irregulares e orientando os motoristas acerca da importância das condições de rodagem e documentação, contribuindo para um trânsito mais seguro.

Qual a finalidade das blitzes?

O objetivo de uma blitz policial é autuar possíveis motoristas que estejam comentando ou tenham alguma irregularidade. Eles irão basear toda a fiscalização no CTB (Código de Trânsito Brasileiro). A primeira solicitação do agente ao parar o seu veículo na blitz é checar os documentos de porte obrigatório.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.