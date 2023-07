PM fecha mais um laboratório de drogas no ES e apreende mudas de maconha

Na última terça-feira (18), policiais militares localizaram mais um laboratório de drogas. Desta vez, no Centro de Vitória. No local, as equipes apreenderam uma arma de fogo.

Militares foram à casa usada pelos criminosos após denúncias anônimas. Ao chegar no local, as equipes constataram a existência de um laboratório de cultivo de maconha.

Vários itens foram apreendidos, dentre eles, uma estufa com apetrechos para o cultivo de maconha, sete potes com mudas de maconha, um pote de vidro contendo maconha (Skank), uma bucha de haxixe, dois frascos de fertilizante, três potes de fertilizante mineral em pó, um frasco de fertilizante mineral líquido, um termômetro digital, uma balança de precisão e um rifle modelo 1892 de calibre 44.

Todo material apreendido e o conduzido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil competente para adoção das medidas cabíveis pela autoridade de plantão. Nenhum suspeito foi preso nesta ação.