Polícia prende chefe de grupo que assaltava passageiros em coletinos do ES

Nesta quarta-feira (26), a Polícia Cívil, prendeu o chefe de um grupo que já vinha ameaçando passageiros e furtando seus pertences. Esses roubos aconteciam no Transcol, que iam em direção a Serra.

Utilizando de ameaças e até mesmo armas de fogo, os bandidos furtavam relógios, celulares, carregadores portáteis, dinheiro e atuavam sempre na região de Jardim Limoeiro, na Serra. O Delegado Geral da Polícia, José Darcy Arruda, que participou da coletiva de imprensa afirmou que muitos receptores ficam no aguardo dos produtos, frutos de assaltos, para vende-los, e que eles também estão na mira da polícia.

O grupo era tão bem “organizado”, que se mantinham em alerta em vários pontos extratégicos no aguardo dos coletivos para colocarem em prática os crimes. A polícia já vinha estudando o modo de ação do grupo tempo suficiente para saber como abordar e prender o mandante da facção. O delegado ainda afirma, que existem muitos outros detalhes dessa investigação a serem esclarecidos.

