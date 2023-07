Revitalização do ginásio de esportes do Alto Amarelo será entregue sexta (21)

Os moradores do bairro Alto Amarelo poderão desfrutar de um espaço para práticas esportivas e de lazer totalmente revitalizado.

Nesta sexta-feira (21), às 19h30, a Prefeitura de Cachoeiro fará inauguração da revitalização do ginásio de esportes “Gilson S. Louzada”, localizado na rua São Pedro, ao lado da escola municipal “Virgínia Athayde Coelho”.

Realizado pelas secretarias municipais de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) e de Manutenção e Serviços (Semmat), o trabalho inclui restauração na parte elétrica, melhoramento da iluminação com instalação de novos refletores, reforma dos banheiros e pintura geral, que está em fase de finalização. Nas melhorias, foram investidos mais de R$ 80 mil.

“Mais um espaço revitalizado em parceria com a Semmat, que vamos disponibilizar para a população, garantindo um local público de qualidade para a prática esportiva”, salienta o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

