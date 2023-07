Sesp realiza Fórum Comunitário Integrado em Guarapari

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, realizou mais uma edição do Fórum Comunitário Integrado, desta vez no bairro Kubitschek, em Guarapari. O evento aconteceu na noite da última quinta-feira (13), e integra uma política pública que tem como objetivo aproximar os cidadãos do poder público.

Conforme preconizado pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, do Governo do Estado, a proposta é criar um vínculo entre sociedade civil e as autoridades locais, promovendo a melhoria das ações nas áreas de segurança e assistência social da região.

Cerca de 50 pessoas participaram do encontro, incluindo representantes das instituições de Segurança Pública, do poder público e o legislativo municipal, além da sociedade civil. No evento, foram abordados assuntos como dicas de segurança para a população, o trabalho do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proerd, além das ações da Patrulha Maria da Penha, que trabalha na proteção a vítimas de violência doméstica.

Ainda foi disponibilizada a grade de serviços oferecidos pelo Centro de Referência da Juventude, da SEDH. O Fórum Comunitário Integrado é patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e tem como principal objetivo incentivar a participação da comunidade local na discussão e na busca da segurança pública em comunidades com alto índice de vulnerabilidade social, proporcionando a interação dos moradores com as instituições governamentais estaduais e municipais.

Ainda neste ano estão previstos novos encontros, nos municípios de Colatina, Linhares, Guarapari e São Mateus.