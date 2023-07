Sextou na Praça no distrito de Burarama é cancelado

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro cancelou o show do projeto Sextou na Praça programado para esta sexta-feira (21), no distrito de Burarama.

O motivo do cancelamento é a alta probabilidade de chuva no horário do evento, que ocorreria em área aberta, na praça do distrito, o que comprometeria a participação da população local.

A Semcult informa que está definindo e divulgará, em breve, uma nova data para a realização do projeto em Burarama, para levar cultura e diversão aos moradores da região.