Veículo com animais tomba no viaduto de Carapina, na Grande Vitória

Na noite do último sábado (29), no km 270,8 sentido decrescente, no viaduto de Carapina, ocorreu um tombamento de um veículo de carga de cavalo trator M.BENZ/ACTROS e semi-reboque SR/FROTABRASIL carregado com 67 unidades de semoventes do tipo bovinos . O condutor não se lesionou no acidente. A carga tinha como origem a Fazenda Taquaral em Piúma ES, e tinha como destino a Fazenda Jaboti em Ecoporanga ES. No acidente alguns animais vieram a óbito e outros se lesionaram.

Após o destombamento da carreta o veículo foi encaminhado à empresa BEC TRANSPORTES para transbordo da carga. Acidente atendido pela PRF e ECO101, sendo que a pista permaneceu fechada das 19h30 do dia 29/07/2023 até as 12hs do dia 30/07/2023.

O trânsito no Viaduto de Carapina flui em apenas uma faixa, tendo em vista o dano gerado à mureta do viaduto que terá de ser manutenida pela ECO101.

Foto: Divulgação PRF/ES