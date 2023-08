🥵 Cidades do Sul do Espírito Santo recebem alerta de baixa umidade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de baixa umidade, desta vez, para vĂĄrias cidades do Sul e regiĂŁo Serrana no EspĂ­rito Santo nesta quarta-feira (22).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta Ă© vĂĄlido atĂ© Ă s 23h da prĂłxima sexta-feira (25), e prevĂȘ umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incĂȘndios florestais e Ă saĂșde.

O Instituto orienta aos moradores dessas cidades que: bebam bastante líquido; evitem desgaste físico nas horas mais secas; e evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informaçÔes junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira as cidades em alerta:

Venda Nova do Imigrante

Vargem Alta

SĂŁo Roque do CanaĂŁ

São José do Calçado

Santa Teresa

Santa Maria de JetibĂĄ

Santa Leopoldina

Rio Novo do Sul

Presidente Kennedy

Pancas

Muqui

Muniz Freire

Mimoso do Sul

Marechal Floriano

MantenĂłpolis

Laranja da Terra

JerĂŽnimo Monteiro

IĂșna

Itarana

Itapemirim

Itaguaçu

Irupi

Iconha

Ibitirama

Ibatiba

Guarapari

Guaçuí

Ecoporanga

Dores do Rio Preto

Domingos Martins

Divino de São Lourenço

Conceição do Castelo

Colatina

Castelo

Cachoeiro de Itapemirim

Brejetuba

Bom Jesus do Norte

Barra de SĂŁo Francisco

Baixo Guandu

AtĂ­lio Vivacqua

ApiacĂĄ

Anchieta

Alto Rio Novo

Alfredo Chaves

Alegre

Água Doce do Norte

Águia Branca

Afonso ClĂĄudio