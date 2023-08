🥶💨Vento, ventania! Veja como fica o tempo no último domingo (27) de agosto

No domingo (27), a passagem de uma frente fria muda as condições de tempo no Estado e as temperaturas diminuem significativamente em todas as regiões capixabas. Muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitoria. Nas demais regiões a expectativa de chuva é entre a tarde e à noite. São esperadas rajadas de vento pelo Estado.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Vento moderado a forte no litoral.

Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.

Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Vento moderado a forte no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 25 °C.

Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e chuva ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 24 °C.

Nas áreas altas: mínima de 9 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Norte, aumento de nuvens ao longo do dia e chuva entre a tarde e a noite.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, aumento de nuvens ao longo do dia e chuva entre a tarde e a noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, aumento de nuvens ao longo do dia e chuva entre a tarde e a noite. Vento moderado a forte no litoral.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.