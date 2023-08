Após 11 anos de serviço à PM, cão farejador se aposenta no Espírito Santo

O Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Espírito Santo, com sede em Vitória, comemorou seus 35 anos de história Cinotécnica, na manhã desta segunda-feira (7). A estrela da cerimônia foi Eudis, um pastor belga que se aposentou após 11 de serviço à PM.

Desde a sua fundação, o BAC tem desempenhado um papel vital nas operações de segurança e proteção, trazendo a inestimável contribuição dos cães para o trabalho das forças de segurança. Com uma equipe de treinadores e cães altamente habilidosos, o BAC demonstra a cada dia a importância de sua presença nas atividades de busca, resgate, detecção e proteção.

Durante a cerimônia de aniversário, 80 pessoas entre policiais militares e autoridades civis foram agraciados com a prestigiosa Medalha de Honra ao Mérito do Cinotécnico Policial Militar Capixaba.

A honra reconhece o empenho exemplar e a dedicação inabalável dos agraciados no fortalecimento das operações cinotécnicas, que desempenham um papel crucial no trabalho das forças policiais ou que estão engajados nesta tarefa relevante e árdua.

Foto: Batalhão de Ações com Cães

Outro momento marcante da solenidade foi a homenagem ao cão Eudis por sua aposentadoria. Eudis BR Caraíbas é um cão pastor Belga Malinois, chegou ao canil da PMES em 2014 e destacou-se ao longo de seus quase 11 anos de serviço como cão policial de detecção de armas e drogas. Durante sua carreira, Eudis teve um papel crucial na apreensão de várias drogas, tornando-se o cão com maior número de apreensões na história do canil.

“Agradeço a cada membro do BAC, passado e presente, por sua dedicação incansável. A presença das autoridades e convidados é um testemunho do valor que atribuem ao nosso trabalho. Com essa união de esforços, continuaremos a enfrentar desafios e a escrever novos capítulos de sucesso. Meus sinceros agradecimentos a todos por tornarem este marco tão memorável.” disse o comandante do BAC, tenente coronel Moreto.

Ainda seguindo a ordem cronológica, os comandantes do canil a partir de 1994 também foram agraciados com o totem Cinotecnia Policial Militar para comemoração dos 35 anos de história.

O cabo Max Thadeu Correa foi escolhido como destaque operacional no 1º semestre de 2023. Essa escolha é uma prova de dedicação e habilidades excepcionais do cabo Thadeu no cumprimento de suas funções dentro da unidade. O homenageado tomou posição de destaque frente às autoridades para entrega das honrarias feitas pelos senhores oficiais, o subcomandante geral Robertson Wesley Monteiro Pires, o coronel Emerson Caus comandante de Polícia Ostensiva Especializada (CPOE) e o comandante do BAC o tenente coronel Alexandre Moreto Silva.

Com sua merecida passagem para a reserva remunerada o tenente Eliel Silva Nunes foi homenageado por sua notável trajetória de quase 30 anos de serviço na Polícia Militar, com vários elogios em sua ficha funcional, é evidente o seu profissionalismo, abnegação, seriedade e liderança, traços que marcaram sua carreira ao longo dos anos.

Por fim, o subcomandante geral, coronel Pires, destacou: “É com grande satisfação e admiração que estou aqui para parabenizar o BAC por seus notáveis 35 anos de serviços dedicados à sociedade capixaba. Hoje, celebramos não apenas uma história de compromisso, mas também um legado de excelência em segurança pública”