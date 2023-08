Árvore caí em cima de caminhão e interdita rua em Cachoeiro

Uma árvore caiu em cima de um caminhão na tarde da última quinta-feira (24), na rua Joaquim Geraldo de Faria, no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, que ficou parcialmente interditada. A Secretaria de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), foi acionada até o local.

De acordo com a Secretaria de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente, o próprio motorista que acionou o Corpo de Bombeiros por volta das 14h15, informando que enquanto manobrava o caminhão, bateu na árvore, ocasionando a queda.

Os galhos também encostaram em alguns fios elétricos, o que deixou algumas residências sem energia por alguns minutos. Uma equipe da EDP esteve no local e o serviço de energia foi reestabelecido.

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos, e o trânsito foi liberado após a retirada dos galhos da via.

