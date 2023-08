Cachoeiro de Itapemirim: BNH de Cima recebe projeto Sextou na Praça

Quem gosta de samba não pode perder o Sextou na Praça desta semana. Desta vez, o projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) será realizado no bairro Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de Cima).

A partir das 20h de sexta (18), na praça Adão Coelho Filho, Edgar Pinheiro convida o grupo Fina Raiz para apresentação com grandes clássicos do mais popular gênero musical brasileiro.

Gratuitamente, a população poderá curtir e cantar junto canções de Cartola, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Benito di Paula, Grupo Fundo de Quintal, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho.

O projeto Sextou na Praça é uma realização da Semcult e já visitou diversos bairros de Cachoeiro, proporcionado entretenimento e lazer de qualidade para os moradores. As apresentações são realizadas quinzenalmente, por artistas selecionados por meio de edital de credenciamento.

