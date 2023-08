Cachoeiro sedia audiência sobre direitos humanos no Sul do ES

A cidade de Cachoeiro de Itapemirim foi escolhida para sediar uma das audiências públicas que a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito (Ales) realizará entre os meses de agosto e dezembro deste ano nas regiões nordeste, central sul, sudoeste serrana e central serrana do Estado.

O projeto, nomeado “Caravana dos Direitos Humanos” é uma iniciativa da deputada e presidenta do colegiado Camila Valadão (PSOL) que visa expandir o alcance da Comissão para o interior.

Na proposta da ação, Conceição da Barra e Cachoeiro de Itapemirim serão as primeiras cidades a receberam a Caravana. Cachoeiro, será contemplada no mês de setembro. Além destas, mais três cidades também receberão o projeto nos meses outubro, novembro e dezembro.

Em Conceição da Barra, a audiência pública será realizada no dia 31 de agosto, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. A expectativa é que participem da atividade: conselheiros municipais, representantes das secretarias do município, entidades e associações que atuam na defesa dos direitos humanos, lideranças do território, juventudes e coletivos barrenses.

“Será uma caravana dos direitos humanos para identificar e ouvir as demandas das cidades, mobilizando as regiões. Queremos difundir os direitos, os canais de denúncias de violação, contribuindo para o fortalecimento da política de direitos humanos do nosso estado”, explica a parlamentar.

Violações de direitos humanos no ES

De acordo com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos (SEDH), somente em 2022 foram registradas 1.496 denúncias de violações, 12,3% a mais em relação ao ano anterior. Ainda segundo os dados, a maior parte das denúncias é referente à violação dos direitos de criança e adolescente: 676 ocorrências. Em seguida, aparece a violação dos direitos da pessoa idosa que contabilizou no ano de 2022 o total de 607 denúncias; pessoas com deficiência, com 61; violação aos direitos das mulheres, 58; e violação dos direitos das pessoas restritas de liberdade, com 57 casos denunciados.