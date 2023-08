Caminhada de conscientização pelo combate às arboviroses

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de se combater as arboviroses – doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, por meio da Vigilância Ambiental, e a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha promovem, nesta sexta-feira (18), às 7h, uma caminhada no bairro Alvorada, com a presença de alunos e professores da UMEF Domingos José Martins, além de agentes de combate às endemias.

Diariamente, os agentes percorrem todas as regiões administrativas com o objetivo de combater as arboviroses. Entre as diversas ações executadas rotineiramente estão a visita às casas para levar informações acerca da necessidade da colaboração de todos na eliminação dos criadouros do mosquito Aedes Aegypti, visto que 80% dos focos estão nas residências.

Também são realizadas vistorias dos quintais, recolhimento de inservíveis – restos de móveis, vasilhames, pneus e objetos sem utilidade – e fiscalização da equipe de Postura da Prefeitura de Vila Velha nos terrenos baldios e demais pontos críticos do bairro.

O controle larval em canais, bueiros e caixa de esgoto, além do carro fumacê percorrendo os bairros também são iniciativas importantes realizadas.

O gerente de vetores do Programa Municipal de Controle da Dengue, Luiz Roberto Meneghel, destaca que a caminhada com a comunidade escolar vai fortalecer a difusão das informações necessárias para que mais pessoas façam a sua parte no combate aos focos do mosquito aedes aegypti.

Para controlar a proliferação do mosquito, são necessários alguns cuidados, como guardar pneus em locais secos e cobertos ou entregá-los ao serviço de limpeza urbana, armazenar adequadamente os materiais recicláveis, tampar as caixas de água e os ralos, manter o lixo tampado e embalar bem todo objeto que possa acumular água, manter as calhas sempre limpas e desobstruídas, não deixar a água da chuva acumular sobre a laje e não usar pratos nos vasos de plantas.