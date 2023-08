Colisão entre moto e caminhão deixa um morto e outro ferido

Nesta sexta-feira (04), na Rodovia Antônio Armani, em Linhares, um caminhão e uma motocicleta com piloto e carona, colidiram.

De acordo com a polícia, um dos homens foi parar em baixo do caminhão, vindo à óbito no local e o outro, foi socorrido pelo SAMU e conduzido para um hospital de Linhares para receber o atendimento adequado.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada, mas em nota, a polícia informa que o corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.