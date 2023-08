Escola e prefeitura de Ponto Belo receberão sistemas para a geração de energia

Na última quarta-feira (16), foi realizada a assinatura para a instalação de placas fotovoltaicas no município de Ponto Belo. A iniciativa foi aprovada na Chamada Pública de Eficiência Energética da EDP, que incentiva a conservação e uso racional da energia elétrica, e beneficiará duas importantes unidades consumidoras do município: a Escola Municipal Professora Valda Costa e a Sede da Prefeitura Municipal.

A cerimônia foi realizada na sede da EDP, em Vitória, e contou com a presença do prefeito de Ponto Belo, Jaime Santos Oliveira Júnior, e do diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba.

O projeto prevê a instalação de dois sistemas fotovoltaicos para geração de energia elétrica sustentável, com um investimento de R$ 300 mil. Um dos sistemas será instalado na Sede da Prefeitura Municipal e terá capacidade de geração de 28,89 MWh/ano, enquanto o outro será implantado na Escola Municipal, com capacidade de geração de 31,01 MWh/ano. Com essas melhorias, estima-se uma economia total de energia de 74,56 MWh/ano. Essa redução equivale ao consumo anual de 31 residências, considerando o consumo médio de cada habitação de 200 kWh ao longo de um ano.

Além disso, será realizada a modernização das instalações elétricas da Sede da Prefeitura com a substituição do sistema de iluminação artificial atual por tecnologia LED, trazendo maior eficiência e economia no consumo de energia.

“Para além de garantir um serviço de qualidade no fornecimento de energia elétrica à população, a EDP está comprometida em contribuir para o desenvolvimento sustentável dos municípios que fazem parte da sua área de concessão. Com iniciativas como essa, a EDP estimula a utilização segura, eficiente e racional da energia elétrica”, afirma o diretor da EDP no Espírito Santo, Fernando Saliba.

Esta é a terceira vez em que a cidade de Ponto Belo é contemplada no Programa de Eficiência Energética da EDP. O município já recebeu ao todo 884 luminárias novas de LED em investimento de mais de R$ 900 mil, que vai gerar uma economia de 700 MWh/ano e redução de demanda na ponta de 157,49 kWp. Isso acontece porque a durabilidade da lâmpada LED é muito superior ao sistema usado anteriormente.

Dessa forma, contribui para a redução do consumo e redução nos custos de manutenção. Entre os benefícios proporcionados à população com a tecnologia, está um maior conforto visual e nitidez ao transitar pelas ruas. O novo modelo também gera menor impacto ambiental por não conter mercúrio e outros componentes nocivos em sua composição.