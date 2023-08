Filme de aluno da Ufes é premiado no Festival de Cinema de Gramado

O curta Remendo, do mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades da Ufes, Roger Ghil, foi o vencedor do 51º Festival de Cinema de Gramado, realizado este mês em Gramado (RS). O filme recebeu o Kikito de Melhor Curta-Metragem Brasileiro, categoria que contou com 12 competidores.

O projeto do filme foi fruto do trabalho de conclusão de curso de Ghil na graduação em Cinema e Audiovisual da Ufes.

Remendo conta a história de Zé, um homem preto de meia idade que tem uma oficina de eletrodomésticos na periferia de Vila Velha e está em busca de amor. Enquanto uma nova inquilina chega no prédio de sua mãe, e ele recorre a divindades para tentar resolver seus problemas amorosos e sua autoestima, enfrentando os traumas invisíveis do colonialismo para encontrar um novo tipo de liberdade.

“Remendo fala muito isso de afirmar a saúde das pessoas e de como romper com ciclos viciosos, então mesmo depois de ganhar o Kikito, eu ainda não tenho aquela sensação de dever cumprido, porque trata-se de um grande processo contínuo de construir uma história cinematográfica, de contar histórias e criar obras que nos ajudem a perceber progresso. A coisa da intersecção é o que me interessa, a coisa do que nos atravessa, é o que nos une.” afirma a diretora e roteirista.

Estreia

A estreia mundial do filme aconteceu no 52º Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, na Holanda, realizado entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro deste ano. O filme chega ao Espírito Santo no dia 21 de setembro, como parte da programação do 30º Festival de Cinema de Vitória.

Remendo tem em sua equipe egressos do curso de Cinema e Audiovisual da Ufes como Izah Candido (produtor executivo), Carol Covre (assistente de direção), William Rubim (direção de fotografia), Natália Dornelas (som direto), Gisele Bernardes (desenho de som e mixagem), Alessandra Lima Felix (trilha sonora original) e Ricardo Ton (assistente de mixagem).

Novo projeto

O próximo trabalho de Roger Ghil já está sendo desenvolvido junto com a mestra em História Social das Relações Políticas pela Ufes Lavinia Coutinho Cardoso. Trata-se de um longa-documentário chamado Orikis, que aborda as influências da colonialidade e da branquitude dentro das religiões de matriz africana.

“Essa pesquisa se iniciou lá nos anos 80, em um projeto de pesquisa, com a professora Lavinia Coutinho Cardoso, que foi uma das primeiras pessoas a estudar as religiões de matriz africana. Em breve vem coisa boa por aí”, conclui.