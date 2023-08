Homem é morto com golpes de faca após passar a noite em curral no ES

Um homem foi encontrado morto no último sábado (5), dentro do curral de uma propriedade rural no Córrego Vila Nova, zona rural da comunidade de Cedrolândia, em Nova Venécia.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima é conhecida do dono da propriedade, que teria permitido que ele se hospedasse no curral. No dia seguinte, ao chegar no curral, o proprietário percebeu que havia sangue no local, encontrou a vítima ferida e acionou a polícia.

Segundo a Polícia Militar, ao todo foram 27 perfurações espalhadas pelo corpo. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios de Nova Venécia.

A Polícia Civil destaca ainda, que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.