Homem que assustava moradores com arma em bairro de Cachoeiro é preso

A Polícia Militar (PM) se deslocou até a rua Manoel Pereira Martins, localizado no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, após uma denúncia anônima na tarde da última quinta-feira (10), que davam conta de que um homem manuseava uma arma em uma via movimentada e que estaria assustando os moradores.

Baseado no perfil repassado nas denúncias, a PM realizou uma vistoria no endereço e durante a abordagem policial, o homem afirmou que estava com um revólver e que havia guardado em sua residência, dentro do fogão. Os policiais localizaram e apreenderam um revólver calibre 32, com cinco munições de mesmo calibre.

Todo o material foi apreendido e o homem encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.