Homens armados ameaçam pessoas em audiência no Fórum de Guaçuí      

Dois homens armados deixaram a população de Guaçuí em pânico, nesta sexta-feira (18), durante uma audiência de julgamento de um suposto integrante de uma facção rival no Fórum da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos chegaram ao local a bordo de um carro, da marca Gol, de cor verde, duas portas.

Segundo populares, pelo menos, dois homens estavam dentro do veículo e, ao passar em frente ao Fórum, apontou uma arma em direção as pessoas que estavam do lado de fora do órgão.

A ocorrência ainda aponta que os suspeitos seriam moradores do bairro Vale do Sol.

Uma guarnição do 3º Batalhão foi acionada para reforçar a segurança no local. Os militares realizaram buscas na região na tentativa de localizar os indivíduos, mas não obtiveram êxito.