Internet mais ágil e com menos custos para o município

Redução no valor do contrato e maior agilidade com serviços de internet. Esse feito foi conquistado recentemente pela Gerência Estratégica de Tecnologia da Informação da Prefeitura de Anchieta. Foi implementado o serviço de link dedicado de acesso à internet com velocidade de 1 Gbps, com valor anual de R$ 22.812,00. Antes o serviço era de 350Mbps, com investimento de R$ 28.583,16.

A iniciativa foi possível graças a parceria com a renomada empresa K2 Telecom, cujos clientes de destaque são a Ambev, Claro e a Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Para realizar a escolha da empresa, foi feita uma cuidadosa seleção, observando uma negociação vantajosa para a municipalidade.

Segundo o gerente do setor, Alexandre Oliveira dos Santos, a alta capacidade de nossa nova conexão trará uma série de benefícios notáveis para as atividades das repartições públicas. “A navegação será mais fluida e livre de interrupções, tornando videoconferências e transferências de arquivos substancialmente mais eficazes. Além disso, o acesso a recursos online será instantâneo, contribuindo para maior produtividade em nossas tarefas diárias”, explicou.