Manifestantes fecham rodovia de Cachoeiro em protesto por morte de jovem

Uma das avenidas mais movimentadas de Cachoeiro, a Aristides Campos, foi totalmente interditada no final da tarde desta segunda-feira (21), durante um protesto. A manifestação aconteceu próximo a entrada do bairro Alto Eucalipto e foi motivada pela morte de Kainan Moreira, 19 anos, baleado durante uma ação da Polícia Militar na madrugada do último sábado (19).

Inconformados com a morte do rapaz, familiares e amigos atearam fogo em pneus e pedaços de madeira espalhados pela rua, e seguravam cartazes com pedidos de justiça. O protesto começou por volta das 17h30 e seguiu até as 19h, deixando o trânsito bastante tumultuado. Várias fotos e vídeos foram registrados por pessoas próximas ao local (confira no final da matéria).

Kainan, que segundo a PM tinha passagens pela Polícia por roubo e tráfico de drogas, foi baleado na região no abdômen após apontar uma arma para o efetivo durante tentativa de fuga em uma ocorrência contra o tráfico no Zumbi. A família contesta a versão da polícia e alega que o rapaz não estava armado.

Equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e Corpo de Bombeiros estiveram no local para controlar a situação. O clima ficou tenso e a PM chegou a realizar disparos com bala de borracha para conter a manifestação.

Entenda o caso

Segundo informações da PM, na madrugada de sábado (19), viaturas da Força Tática realizavam patrulhamento nas imediações do bairro Zumbi a fim de apurar inúmeras denúncias de tráfico de entorpecentes. Ao chegarem próximo à rua Rene Nogueira, indivíduos que estavam no local fugiram ao perceber a presença da polícia.

Ainda segundo informações da PM, Kainan Moreira, de 19 anos, fugiu em direção a uma escadaria, mas acabou correndo em direção a uma equipe da PM que seguia a pé, momento em que tentou retornar, apontando o revólver na direção dos militares. Foi então que os policiais efetuaram um disparo contra o suspeito, a fim de impedir a agressão.

Ainda segundo a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o rapaz, levando-o para a Santa Casa de Misericórdia, sob escolta, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu no domingo (20).

A Polícia Militar informou que com o rapaz foi apreendido um revólver calibre .32, com 04 munições, dois pinos de cocaína, R$ 197,00 em espécie e três celulares.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que recebeu uma arma, além de entorpecentes e celulares que foram apreendidos pela Polícia Militar durante a ocorrência e entregues na Delegacia Regional Cachoeiro de Itapemirim. O material apreendido será encaminhado para a perícia. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro.