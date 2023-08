Mulher é presa com 50 cigarros eletrônicos em cidade do ES

Policiais militares apreenderam 50 canetas eletrônicas e 30 tabletes de haxixe durante o policiamento no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (04). Uma mulher de 22 anos foi presa.

Com o objetivo prevenir crimes contra a vida e tráfico de drogas, equipes da 17ª Companhia Independente realizaram rondas na região e visualizaram uma mulher que transitava com duas caixas nas mãos. Notadamente, ao ver a presença policial, ela mudou bruscamente de direção e tentou se desfazer do material.

Ao se aproximar da mulher, devido a atitude repentina, a equipe suspeitou que se tratava de algum material ilícito.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem à mulher, sendo observado que as duas caixas estavam com o nome dela como destinatário. No interior dos pacotes, os militares encontraram 50 canetas eletrônicas (vaper) para uso com refil que contém a substância tetrahidrocanabidiol (THC), além de 14 refis de caneta contendo THC e 30 tabletes pequenos de haxixe, de aproximadamente 100 gramas.

Questionada, a abordada disse que não tinha conhecimento do conteúdo das caixas. Afirmou que a função dela era somente pegar o material e entregar a um homem que iria no trabalhado dela. A mulher disse ainda que saiu da casa de sua mãe, no bairro Itaquari, Cariacica, em um veículo de aplicativo.

Imediatamente, a equipe se deslocou ao endereço citado para averiguar se havia mais material entorpecente.

Ao chegar na residência, a mãe da abordada autorizou a entrada dos militares e quando os policiais verificaram o quarto da suspeita encontraram R$750,00 em espécie, 140 slicks (recipiente de silicone) contendo haxixe de forma gelatinosa conhecida como dry ice e vasto material para embalo (slicks de silicone vazios). No interior de uma bolsa, que estava na lavanderia, foi encontrada uma pistola calibre 380 carregada com um carregador municiado com quatro munições intactas e uma deflagrada.

Diante dos fatos, a detida foi encaminhada à 2ª Delegacia Regional, juntamente com o todo o material apreendido.