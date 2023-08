Oportunidade: Sendi 2023 abre inscrições para seleção de startups

Pela primeira vez, o Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi) 2023 terá um espaço exclusivo inteiramente dedicado à inovação. Nele, além de programação exclusiva de palestras, as startups selecionadas terão a oportunidade única de apresentar suas soluções inovadoras e disruptivas para o segmento, entre os próximos dias 07 e 10 de novembro.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 3 de setembro. Para participar, a startup precisa atender aos requisitos do regulamento e preencher o formulário de inscrição. Todos os documentos podem ser acessados no site clicando AQUI. A partir das inscrições, a EDP, em parceria com o Base 27, hub de inovação no Espírito Santo, vai selecionar startups para se apresentarem durante o evento. O resultado será anunciado no dia 20 de setembro.

Rafaella Fatureto, gestora executiva de Inovação da EDP, explica que a empresa está cada vez mais comprometida com a antecipação de tendências do setor, estimulando a transição energética do país. “O setor elétrico vive um momento de transformação e as mudanças devem beneficiar a sociedade como um todo. Buscamos olhar os desafios do setor de uma forma ampla e queremos evoluir com velocidade, impulsionando e encontrando soluções, ampliando o nosso escopo, e aplicando o que há de mais novo e inovador no mercado, sempre pensando em acelerar a transição energética. Acreditamos que a inovação aberta, através da conexão do ecossistema é o caminho para a construção do futuro do setor.”

Pollyana Rosa, head de Inovação do Base27, ressalta que o ecossistema capixaba é pulsante, mas ainda está amadurecendo. “Precisamos de eventos desse porte para colocar as nossas oportunidades no circuito nacional, chamar a atenção de startups e empresas de outros estados, para que venham para cá e se conectem. A EDP é uma empresa que tem investido muito em inovação e participa ativamente no Base27, e para nós, como hub, é muito importante estar junto e apoiar projetos como esse”.

De acordo com a organização, o Espaço Inovação foi pensado para facilitar as conexões entre participantes do evento e startups, impulsionando o ecossistema de inovação. Será um espaço de trocas e inspiração, dando visibilidade aos desafios do setor e às startups selecionadas, que estarão presentes.

O Sendi

O Sendi é o maior evento de distribuição de energia da América Latina e pretende apresentar as principais inovações do setor, com destaque para soluções sustentáveis e de alta qualidade. As tendências de digitalização, descarbonização e descentralização são relevantes para o setor, pois dizem respeito à transição energética.

Realizado entre os dias 7 e 10 de novembro, pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) e tendo a EDP como anfitriã, o Sendi 2023 ocupará mais de 20 mil metros quadrados, no Parque de Exposições de Carapina, e abrigará a ExpoSendi, uma exposição do segmento de energia; uma arena silenciosa com palestras simultâneas de especialistas renomados, apresentação de trabalhos técnicos, o espaço Inovação e o Rodeio Nacional dos Eletricistas.

O eixo central do evento será o ESG (Environmental, Social and Governance), abordando cases e práticas ambientais, sociais e de governança, com temas relacionados às macrotendências de transformação do setor de energia. Em pauta, conteúdos como gestão inteligente da rede, soluções para clientes, tendências e fomento à inovação, sustentabilidade do negócio UND, e liberalização do mercado.

Chamada de Startups – Sendi 2023

Inscrições: até 3 de setembro, pelo site https://sendi.org.br/inovacao

XXIV Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi) 2023

Data: 7 a 10 de novembro de 2023

Local: Pavilhão de Carapina, no Espírito Santo.

Atrações: ExpoSendi; seminários com palestrantes nacionais e internacionais; apresentação de trabalhos técnicos e de startups e seus trabalhos de inovação; Rodeio Nacional dos Eletricistas; Carta de Vitoria, entre outros.

Inscrições: a partir de R$ 1.500 para os quatro dias de evento, com abertura e show de encerramento; e de R$ 600 para inscrições por dia.

Informações e inscrições: www.sendi.org.br

Realização: Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) e EDP no Espírito Santo.

Sobre o Sendi

Realizado a cada dois anos, o Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica (Sendi) é o maior evento de distribuição de energia elétrica da América Latina e acontece desde 1962. O encontro é palco para apresentação e discussão de tendências do setor, promoção da inovação e desenvolvimento, troca de experiências entre empresas distribuidoras, geração de negócios e networking. O XXIV Sendi ocorre entre os dias 7 e 10 de novembro, no Espírito Santo.

Sobre a Abradee

A Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), organizadora do evento, atua há 47 anos no desenvolvimento do setor de distribuição de energia elétrica brasileiro e reúne 39 concessionárias em todo o país, atendendo 99,6% dos consumidores. Agente efetiva do desenvolvimento do setor elétrico, a Abradee tem como missão contribuir para um setor de distribuição de energia elétrica sustentável e eficiente, com serviços de qualidade reconhecida pelos clientes.