PM detém homem com metralhadora e drogas em cidade do ES

Na madrugada desta terça-feira (22), equipes da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo, prenderam um homem e com ele, uma metralhadora, 2 quilos de cocaína e mais 35 pinos da mesma substância, além de materiais para embalo de entorpecentes. O fato foi registrado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha.

A PM, realizava patrulhamento preventivo pelo local e recebeu denúncias anônimas de que indivíduos estariam andando armados em via pública, em uma região de muitos confrontos. Imediatamente, a equipe solicitou apoio de outra viatura e seguiu para o endereço.

Logo chegaram na rua indicada na denúncia, os militares se depararam com um homem portando uma metralhadora de calibre 9mm nas mãos e uma mochila. Ele tentou fugir entrando em uma residência, mas foi alcançado pelos policiais. Com o homem foi entorpecentes, dois carregadores com 20 munições e sete buchas de maconha.

Ainda durante as buscas pelo imóvel, onde o suspeito de 20 anos residia, os militares encontraram vasto material para o embalo dos entorpecentes. Segundo o suspeito, ele estaria recebendo uma quantia de R$500 para guardar os materiais ilícitos.

O jovem foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha.