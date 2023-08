PM detém suspeitos e apreende drogas em Vitória

Na noite dessa segunda-feira (07), equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), com apoio do Batalhão de Missões Especiais (BME), detiveram dois suspeitos e apreenderam 402 pedras de crack, 209 buchas de maconha, 191 unidades de haxixe e 181 pinos de cocaína, além de munições, rádios comunicadores e balanças de precisão. A operação ocorreu nos bairros Gurigica e São Benedito, em Vitória.

Por volta das 20 horas, equipes da Força Tática iniciaram uma operação de saturação, com técnicas de patrulhamento a pé em áreas elevadas, pela localidade conhecida como Morro da Floresta, no bairro Gurigica. No local, os militares se depararam com três indivíduos em posse de arma de fogo e rádios comunicadores, que se evadiram correndo e atirando contra as guarnições, que revidaram.

Dois dos suspeitos, de 18 e 29 anos, foram alcançados enquanto buscavam invadir residências da região para se esconderem. Com eles foram encontrados um carregador municiado com 17 munições de calibre 9mm, dois rádios comunicadores e um aparelho celular. Ainda, durante a tentativa de fuga, os suspeitos abandonaram pelo percurso uma mochila contendo 209 buchas de maconha, 119 pinos de crack, 191 unidades de haxixe, 181 pinos de cocaína, sete tubos de skunk, cinco frascos de loló, além de uma pistola de calibre 9mm com nove munições.

Em seguida, foi solicitado apoio de outras equipes do setor e do BME, que estenderam a operação para o bairro São Benedito, para onde o terceiro suspeito havia se evadido. O homem não foi mais localizado, no entanto, na rota de fuga, os policiais obtiveram êxito em localizar 21 munições de calibres diversos, seis balanças de precisão e mais 283 pinos de crack.

Os dois suspeitos detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, onde também foram entregues todos os materiais ilícitos apreendidos.