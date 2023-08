Polícia apreende drogas, munições e balanças de precisão no ES

Policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam munições, cocaína e maconha em uma área de mata durante uma ação no bairro Jardim Limoeiro, Serra. As buscas aconteceram de 9h30 até às 16h30 dessa segunda-feira (14) e ninguém foi detido.

Uma equipe composta por militares e os cães Pajé, Químico e Una recebeu a informação de que que indivíduos armados e envolvidos com o tráfico de drogas da região de Santa Rita, também no município da Serra, estariam em uma área de mata armazenando e embalando drogas para a comercialização.

Diante dos fatos, os militares foram ao local da denúncia e solicitaram apoio de outros policiais da Unidade Especializada, com os semoventes Sindy, Moises e Ajax, tendo em vista que a área de mata era extensa. Durante as buscas, a cadela Sindy indicou, no meio da vegetação, dois tabletes e um pedaço de maconha, pesando um quilo cada. Em continuidade às buscas, os policiais avistaram quatro indivíduos armados e anunciaram a presença da PM.

Os militares deram voz de abordagem, porém a ordem não foi atendida, tendo os suspeitos atirado contra os policiais, que revidaram a injusta agressão. Os indivíduos fugiram para o interior da mata, em uma área de charco, sendo solicitado apoio da outra equipe que estava próximo para que as buscas continuassem.

No local foram localizados dois carregadores de pistola no trajeto que os indivíduos fugiram, sendo um calibre 380 carregado com oito munições e o outro de calibre 9mm carregado com cinco munições.

Na mesma região, novamente a cadela Sindy, indicou um tonel enterrado, que ao ser aberto foram encontrados quatro tabletes de maconha totalizando aproximadamente três quilos, três sacolas de cocaína, totalizando 3,7 quilos, uma sacola contendo pasta base de cocaína, totalizando 300 gramas, 178 pinos de cocaína, vasto material para embalo de entorpecentes e três balanças de precisão.

Todo o material apreendido foi entregue na 3ª Delegacia Regional.