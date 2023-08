Polícia Militar apreende arma de fogo e drogas em Cachoeiro

Em ação realizada pela Polícia Militar na última segunda feira (14), no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, resultou na prisão de dois homens, um de 20 anos e outro de 24 anos.

Segundo a Polícia Militar, com o auxílio do cão Messi, os militares encontraram uma espingarda de calibre 36 e uma munição de calibre 44 e 25 pedras de crack que estavam prontas para serem comercializadas.

Os suspeitos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com os materiais apreendidos, para providências.

