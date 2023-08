Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em bairro do ES

Equipes do Batalhão de Missões Especiais (BME) e Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), apreenderam, na tarde desta terça-feira (8), mais de cinco quilos de cocaína e diversas substâncias e medicamentos, como norepidefrina, fentanil, éter e lidocaína. A apreensão foi registrada no Bairro da Penha, em Vitória.

De acordo com a PM, policiais foram ao bairro para cumprimento de mandato de busca e apreensão e, ao se aproximarem do endereço, os militares visualizaram dois indivíduos em posse de arma de fogo na frente de uma residência, e fugiram ao ver as equipes policiais.

A Polícia perseguiu os suspeitos, mas eles não foram localizados. No entanto, os policiais constataram que a residência onde os suspeitos moravam era utilizado como laboratório para refino, embalo e distribuição de entorpecentes.

Segundo a PM, no local foram encontrados 5,4 quilos de cocaína, 48 unidades de hemitartrato de norepidefrina e 41 frascos de citrato de fentanil, substâncias utilizadas apenas em ambientes hospitalares. Ainda, foram apreendidos 26 quilos de boro, cincos frascos de anestésicos, três de éter, três de acetona, máscaras para gases tóxicos e balanças de precisão, além de 450 gramas de pasta base de cocaína e embalagens, tudo utilizado no preparo da droga.

Todos os materiais apreendidos foram entregues à Delegacia Regional de Vitória.