Polícia prende suspeito de homicídio em cidade do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Água Doce do Norte, com o apoio da Força Tática da 1ª Companhia do 2º Pelotão de Água Doce do Norte, prendeu, na madrugada do último domingo (06), um homem de 20 anos investigado por homicídio. O crime ocorreu no dia 16 de março, no município, e vitimou Judismar da Silva Souza, conhecido como “Pajé”, de 21 anos.

Durante as investigações, a equipe da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte identificou o suspeito de autoria do crime e representou pela decretação da prisão preventiva, o que foi deferido pelo Juízo.

Com base nos dados, as equipes se deslocaram à localidade de Córrego Alto, em Bom Jesus, na zona rural de Água Doce do Norte, e, após realizar cerco tático pelo perímetro, obtiveram êxito em localizar, identificar e prender o suspeito. Nada de ilícito foi encontrado com ele.

O detido foi conduzido à 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco. “O indivíduo confessou o crime no local e foi formalmente interrogado. Segundo as nossas investigações, o crime está atrelado ao tráfico de drogas e os dois indivíduos já tinham entrado em luta corporal”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte, delegado Leonardo Amorim.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde vai permanecer à disposição da Justiça.

O crime

O assassinato aconteceu no dia 16 de março deste ano, na Rodovia ES-080, na localidade de Pratinha, em Água Doce do Norte. A vítima chegou ser socorrida, mas foi a óbito dentro da ambulância, a caminho do Hospital Dra. Rita de Cássia, em Barra de São Francisco.

As primeiras informações do fato davam conta de que a vítima teria sofrido um acidente de trânsito enquanto pilotava uma motocicleta, sendo socorrida às margens da pista. Porém, ao chegar ao hospital já sem vida, foi percebido que a vítima teria sido alvejada por arma de fogo. Ele estava com uma perfuração no lado esquerdo do tórax.