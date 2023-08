Prefeito de Gramado se surpreende com o agroturismo capixaba

“Não tenho dúvida de que a região das montanhas capixabas está no caminho certo. O agroturismo daqui já deu certo e possui uma variedade maior de produtos em relação a Gramado”. Foi com essa visão sobre o agroturismo capixaba que o prefeito de Gramado (RS), Nestor Tissot, voltou para a sua cidade, que é um dos principais destinos turísticos do Brasil.

O prefeito da cidade gaúcha esteve no Espírito Santo, nesta semana, para participar do V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas. Ele disse que ficou surpreso com a qualidade dos produtos do agroturismo das montanhas, com o bom atendimento e com as histórias das famílias que vivem do setor no Estado.

Em sua palestra “Gramado: um case de sucesso!”, Tissot mostrou ao público fatos históricos que marcaram o início do turismo do município, e apresentou um pouco de como sua cidade está posicionada no cenário nacional. Segundo ele, ações públicas aliadas a projetos do setor privado colocaram Gramado como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Hoje, o setor turístico representa mais de 90% da economia do município.

“Este ano devemos receber mais de 9 milhões de turistas em Gramado. Temos mais de 400 eventos por ano, sendo sete públicos de grande porte, que contribuem muito para a atração de turistas. O município possui mais de 20 mil leitos, distribuídos em mais de 200 hotéis e pousadas, 300 restaurantes e mais de 70 importantes atrações”, informou o prefeito.

No agroturismo, Nestor Tissot disse que a Prefeitura está pavimentando todas as estradas do interior. “Temos mais de 100 agroindústrias e damos todo o apoio para agilizar as licenças ambientais necessárias para a implantação de novos empreendimentos. Investimos fortemente em segurança, na saúde e na educação, que são setores fundamentais para proporcionar uma boa qualidade de vida aos moradores e turistas”, enfatizou Tissot, que está em seu 3º mandato de prefeito, e já foi vice-prefeito por outras três ocasiões, além de vereador.

COMITIVA DE GRAMADO – A convite do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e da empresa Nova Comunicação, também participaram do seminário os empresários Cláudio Portal de Souza, presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur) e Eduardo Zorzanello, CEO da Rossi & Zorzanello.

Os empresários também voltaram encantados para o Rio Grande do Sul com o que conheceram das montanhas capixabas. “Eu estive na região de montanhas em 2018, e voltando agora notei um avanço em vários aspectos, como na qualificação e na receptividade dos locais que visitamos. Mas, para avançar ainda mais, devemos preparar o futuro do turismo com políticas de Estado, e não como estratégia de governo”, enfatizou Cláudio.

O empresário participou do painel “A preparação do destino por meio da qualificação dos serviços turísticos”, ao lado do diretor-presidente do Convention das Montanhas, Valdeir Nunes. Em sua fala, Cláudio chamou a atenção dos gestores públicos, para que olhem para o turismo com a importância devida.

“Nós não teremos um turismo profissional no Brasil se não houver qualificação dos gestores em todas as esferas para o desenvolvimento dessa potencialidade. Os prefeitos precisavam estar aqui presente para entender a importância do turismo para uma região como as montanhas capixabas”, afirmou. “Turismo se faz com as coisas simples, entusiasmo, determinação e atitude”, reforçou Valdeir Nunes.

Eduardo Zorzanelo falou sobre “Eventos como estratégia para geração de fluxo turístico”. Entre os eventos realizados pela empresa de Zorzanello, juntamente com Marta Rossi, se destacam o Connection, o Chocofest e o Festuris, considerado um dos maiores eventos do setor da América Latina.

“A Rossi & Zorzanello tem 35 anos e foi a primeira empresa da Serra Gaúcha a profissionalizar o turismo de eventos e o turismo de negócios, e hoje somos referência. A grande resposta do sucesso vem do planejamento, da gestão e da parceria entre os poderes públicos e a nossa empresa. Sempre buscamos estar envolvidos na comunidade e no mundo associativo, trazendo ideias novas”, relatou.

Eduardo também aproveitou para divulgar a 35ª edição do Festuris, que será realizado de 9 a 12 de novembro, em Gramado, além de estreitar laços com os parceiros da região. O Estado do Espírito Santo é um dos expositores evento de negócios turísticos, ocupando um estande de 36 metros quadrados.

O secretário de turismo do Estado, Weverson Meireles, que dividiu o painel com zorzanello, reforçou que o Governo do Estado tem se empenhado em apoiar o setor. “O governador Renato Casagrande é um entusiasta do desenvolvimento regional sustentável, e para debatermos esse assunto, precisamos do turismo. Todo esse crescimento transversal é fruto de investimentos em infraestrutura, segurança, saneamento, educação, entre outros setores importantes para o crescimento do turismo capixaba”, afirmou.

Weverson falou que é necessário qualificar cada vez mais o setor para que se tenha um desenvolvimento sustentável. “Temos que qualificar quem atende o turista e também os empreendedores, que precisam estar capacitados para entenderem a magnitude das entregas que nós precisamos fazer. A inciativa privada, o trade turístico e o poder público precisam estar unidos e trabalhar juntos. O sucesso de Gramado passa por todos os entes trabalhando unidos”, destacou.

PROGRAMAÇÃO – Ainda durante o Seminário, o coronel Scharlyston Paiva, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, apresentou o Projeto Hotel Seguro, com o tema: “Uma nova cultura de prevenção”. O militar enfatizou a importância dos proprietários meios de hospedagens e demais estabelecimentos turísticos de se integrarem ao projeto, que visa a prevenção de incidentes como incêndios.

“A gastronomia como indutor turístico” foi o tema do painel que teve a participação do jornalista Itamar Gurgel, do chef Renato Dias Santos e do diretor do Senac de Venda Nova do Imigrante, Walber dos Santos Almeida, que mediou a conversa. Gurgel contou sua ligação com Gramado, quando iniciou o projeto “Moqueca Capixaba pelo Brasil”.

Há mais de 30 anos, ele foi o responsável por divulgar o Espírito Santo na Serra Gaúcha, por meio da gastronomia. Agora, ele aposta na nova geração. “É importante que as novas gerações absorvam todo esse conhecimento para garantir o futuro do turismo”, afirmou. O chef Renato complementou a importância do segmento. “O turismo gastronômico é fomentador das produções locais, que também acabam se tornando atrações”, afirmou.

O superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, comandou o painel “Estratégias para comercialização de produto turístico”. Ele foi o mediador de um bate-papo entre quatro empreendedores de sucesso da região, apoiados pelo Sebrae. “O turismo de experiência depende de uma agenda que encante o turista”, garantiu.

O Seminário foi realizado pelo Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, com apoio da Secretaria de Turismo do Espírito Santo, Senac, Sicoob, Sebrae e prefeituras de Domingos Martins e de Venda Nova do Imigrante. A produção foi da empresa Nova Comunicação. Também foram parceiros do evento o Restaurante Fritz Frida, Fazenda Camocim Orgânicos, Ronchi Beer, Café Altoé da Montanha, Apiário Florin e Agrocoop.

EXPOSIÇÃO – Durante o Seminário, oito empreendedores do agroturismo da região tiveram a oportunidade de expor e comercializar seus produtos aos participantes do evento. Foram eles: Café Vale do Huber, Sítio Lorenção, Coopram, Cappuccino Day, Café Busato Grãos, Tem Café, Suspiro Tudo de Gourmet e Família Venturim, com os biscoitos Josefina.