Rede atacadista inaugura loja no ES e deve gerar 500 empregos diretos

A rede atacadista do setor de alimentos Assaí inaugurou a sua primeira unidade no Espírito Santo, nesta quinta-feira (3), no município da Serra.

“Começando a quinta-feira (3) aqui na Serra, mais um empreendimento importante em nosso estado. Dessa vez, o Grupo Assaí. Com base na confiança, na capacidade empreendedora, força de trabalho dos capixabas. Assaí acaba de chegar no nosso Estado”, explicou o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ricardo Ferraço.

O Grupo Assaí, que conta com 270 lojas em todo o Brasil, está inscrito no Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES). A expectativa é de que o empreendimento gere cerca de 500 vagas de empregos durante a sua operação nas terras capixabas.

“Durante as obras, foram 300 empregos gerados e agora, na operação dessa loja, serão, pelo menos, mais 500 oportunidades de trabalho para os capixabas. O Grupo Assaí é mais uma empresa, que conta com o apoio do Governo do Estado, dos nossos instrumentos de desenvolvimento, que têm sido fundamentais na geração de confiança, no presente e no futuro do Espírito Santo, que juntos estamos construindo”, afirmou o vice-governador.

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) e o presidente do Grupo Assaí, Belmiro Gomes também participaram da inauguração da primeira unidade da rede no Espírito Santo.