Rede Estadual: estudantes podem se inscrever na FEBRACE

Até o dia 18 de outubro estão abertas as inscrições para a 22ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE). O evento traz para os alunos da Rede Estadual de ensino do Espírito Santo e comunidade educacional a oportunidade de participar em um dos eventos de destaque no cenário científico e tecnológico nacional. A inscrição deve ser feita AQUI .



Podem participar estudantes matriculados no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental, no Ensino Médio ou Técnico de instituições públicas e privadas de todo o Brasil. Os estudantes devem ter no máximo 20 anos e os projetos podem ser realizados individualmente ou em grupos de até três estudantes autores, com participação obrigatória de um professor orientador. Os projetos submetidos devem enquadrar-se nas áreas das Ciências (Exatas e da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais e Humanas) e Engenharias.



Na primeira etapa de seleção, professores universitários e pesquisadores de diferentes Universidades e Centros de Pesquisa do Brasil avaliarão os inscritos e selecionarão cerca de 500 projetos semifinalistas para participarem da apresentação e avaliação, ao vivo, via plataforma Zoom. A partir dessa avaliação, serão indicados 200 projetos finalistas para participação, em março de 2024, na Mostra Presencial de Projetos, na Universidade de São Paulo (USP), Campus Butantã. Os critérios utilizados serão: criatividade e inovação; conhecimento científico do problema; forma de levantamento de dados e condução do projeto; profundidade da pesquisa, clareza na apresentação da documentação do projeto e na apresentação oral.



Na semana de 18 a 22 de março de 2024 acontecerão, simultaneamente, a Mostra Virtual de todos os projetos selecionados como semifinalistas e a Mostra Presencial dos 200 projetos finalistas, em São Paulo,no Campus da USP. Durante essa semana, também acontecerão palestras e workshops com transmissão das atividades pela internet. Na Mostra Virtual, os estudantes autores de, aproximadamente, 500 projetos semifinalistas terão a oportunidade de divulgar seus projetos para professores e pesquisadores. Os estudantes poderão ainda participar de palestras e expor suas ideias ao público por meio da mostra on-line de projetos. Os participantes selecionados para a Mostra Presencial terão também a oportunidade de interagir com professores, pesquisadores, patrocinadores e visitantes.



Durante a Mostra Presencial, os projetos finalistas serão avaliados, e identificados os primeiros, segundos, terceiros e quartos lugares de cada categoria – esses contemplados com troféus, medalhas e certificados, na cerimônia de premiação prevista para o dia 22 de março de 2024.



Diversas instituições públicas e privadas também oferecerão prêmios, como estágios, bolsas de estudo, equipamentos eletrônicos, visitas técnicas e credenciais para participação em outras feiras nacionais e internacionais. Serão ainda selecionados nove projetos, cujos autores representarão o Brasil na maior feira pré-universitária do mundo: a Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair), que será realizada no mês de maio de 2024, nos Estados Unidos.



FEBRACE

Participar da FEBRACE é uma experiência que pode transformar a vida dos estudantes, abrindo portas para futuras carreiras na pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico. Professores e alunos da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo são encorajados a se inscrever e participar dessa jornada de descobertas e aprendizado.



A FEBRACE é um espaço de inovação, descoberta e compartilhamento de conhecimento, no qual alunos e professores têm a chance de apresentar suas criações e projetos inovadores. Iniciada em 2003, a FEBRACE nasceu com o objetivo de incentivar o interesse pela Ciência e Engenharia entre os jovens estudantes do Brasil.



Ao longo dos anos, a feira se estabeleceu como um catalisador para jovens talentos, proporcionando um ambiente para a exposição de projetos de pesquisa que variam desde áreas como Biologia, Química e Física, até Engenharia, Tecnologia da Informação e Ciências Sociais.



A missão principal é promover a criatividade, a inovação e o pensamento científico entre os estudantes brasileiros, incentivando-os a desenvolver projetos que abordem questões relevantes em suas comunidades e no mundo. Além disso, a feira busca: estimular o interesse em Ciências e Engenharia em jovens da educação básica, por meio do desenvolvimento de projetos criativos e inovadores; engajar professores no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras nas escolas e aproximar as escolas públicas e privadas das universidades, por meio do contato entre os estudantes e professores com a comunidade universitária.