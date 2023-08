Sexta-feira (18) com tempo firme em todas as regiões capixabas

Chuva rápida entre a madrugada e manhã desta sexta-feira (18) apenas no litoral norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, não há expectativa de chuva nas outras áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória. As temperaturas ficam ligeiramente elevadas e o vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, chuva rápida na madrugada e manhã apenas no trecho litorâneo, com tempo aberto nos demais horários. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.