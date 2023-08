Turismo de mar e montanha na Feira dos Municípios

A Feira dos Municípios retorna ao Parque de Exposições de Carapina, na Serra, nesta quinta-feira (31) e segue até o dia 3 de setembro. O evento é uma iniciativa do Governo do Estado, e conta com o apoio institucional da Fecomércio-ES.

“O Espírito Santo vive um novo momento do turismo, fruto do planejamento e dos investimentos dos setores públicos e privados na área. A Fecomércio-ES vê a Feira dos Municípios como evento essencial de fomento ao turismo. É uma grande oportunidade de conhecer e desfrutar das tradições culturais, da história e gastronomia de todas as regiões do Estado, além de ser um ambiente propício para o desenvolvimento de negócios e oportunidades”, afirma Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio/ES – Sesc e Senac.

Na feira, os empreendedores locais terão a chance de divulgar seus produtos e serviços, estimulando a economia e fortalecendo a identidade cultural da região. A programação da feira é diversa, com atrações musicais nos três palcos, um parque de diversões na área externa do evento, infláveis gigantes para todas as idades, uma roda gigante de 25 metros de altura, touro mecânico, exposição de flores, mini fazendinha e muito mais.

O Sistema Fecomércio/ES – Sesc e Senac, como apoiador institucional da feira, assinará um espaço temático que vai mostrar duas principais características geográficas do nosso Estado: mar e montanha. O espaço contará com vídeos e totens com ações de divulgação dos equipamentos turísticos do Sesc e Senac.

No clima das montanhas, o hotel do Sesc Domingos Martins conta com uma estrutura ao estilo germânico, típico das antigas construções da cidade, com cinco blocos de edificações, piscina aquecida com teto retrátil, estação de academia ao ar livre, dois mirantes, grande área verde e o bistrô, onde é possível saborear e apreciar bons vinhos e as delícias da região. Outra novidade é a capela ecumênica, que acabou de ser construída e faz parte do novo visual do Sesc Domingos Martins.

Quem tem a Credencial Online Sesc pode usufruir da hospedagem com valores diferenciados – todos os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo têm direito à credencial. É só baixar o app Sesc Espírito Santo. Na feira, será possível aprender o passo a passo de como fazer e aproveitar todos os benefícios.

Já se o clima for de praia, o Hotel Senac Ilha do Boi fica no topo da Ilha do Boi, na capital do Espírito Santo, cercado de praias incríveis e com a vista mais bonita de Vitória. O hotel é sinônimo de hospitalidade, com alto padrão de qualidade. Também é referência em educação profissional no segmento de serviços e turismo.

A Feira dos Municípios promove de maneira ímpar as dez regiões turísticas do Espírito Santo, se conectando com a nova fase da Federação, que tem o turismo como prioridade. Neste ano, a Câmara Empresarial de Turismo do Espírito Santo (CET-ES) foi ativada, unindo setores privados e políticas pública para dinamizar os atrativos turísticos do Estado.

A Fecomércio-ES avalia que o setor de Turismo entrou em nova rota a partir de 2023, com o fim dos efeitos pós-pandêmicos. Depois da forte recuperação, o volume movimentado se deslocou para cima, em um nível que não era alcançado desde 2014.

Os dados mais recentes do Índice de Atividades Turísticas (Iatur) no Estado mostram crescimento nas atividades do setor no acumulado dos últimos meses. Com a curva em patamar mais alto, são necessários esforços ainda maiores para dar continuidade ao crescimento.

“A nossa expectativa é que a Feira dos Municípios sirva para cada região apresentar seus potenciais e seus diferenciais turísticos, culturais e econômicos, e receber resultados positivos a partir disso”, afirma José Antônio Bof Buffon, secretário-executivo da CET-ES.