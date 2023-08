Vai dar praia: confira a previsão do tempo para todo o ES neste sábado (19)

Sábado de poucas nuvens em todo o Espírito Santo, por causa do ar seco associado a um sistema de alta pressão. Não chove e as temperaturas aumentam no Estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano. Veja a previsão:

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte no litoral.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 13 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.