VÍDEO | Motociclista invade a contra mão e colide com carro no bairro Coramara

Na manhã desta sexta-feira (25), a Polícia Militar esteve na Santa Casa de Misericódia de Cachoeiro de Itapemirim, para verificar a informação de que um motociclista havia dado entrada após se envolver em um acidente de trânsito.

Os militares informaram que quando chegaram ao hospital para colher informações sobre o acidente, foram informados pelos profissionais de saúde que as vítimas que pilotavam a moto, já estavam passando por procedimentos médicos.

Em nota, a equipe da PM disse, que no local do acidente conversaram com o jovem que dirigia o carro e afirmou não possuir CNH, mas estava trafegando em um carro pela Avenida Mauro Miranda Madureira, quando o motociclista invadiu de repente a contramão e ele não teve tempo de evitar a colisão.

Ele permaneceu no local para prestar auxílio necessário até o socorro da vítima. O jovem fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool.