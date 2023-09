🎗️Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio: convite a refletir e agir em prol da vida

Neste m√™s marcado pelas a√ß√Ķes do Setembro Amarelo, este dia 10 √© o Dia Mundial de Preven√ß√£o ao Suic√≠dio. A data foi definida pela Associa√ß√£o Internacional para a Preven√ß√£o do Suic√≠dio (IASP) e √© endossada pela Organiza√ß√£o Mundial da Sa√ļde (OMS). O objetivo geral da data comemorativa √© aumentar a conscientiza√ß√£o sobre a preven√ß√£o do suic√≠dio em todo o mundo.

Os objetivos incluem promover a colabora√ß√£o das partes interessadas e auto capacita√ß√£o para lidar com a automutila√ß√£o e o suic√≠dio por meio de a√ß√Ķes preventivas.

O momento √© um convite a um compromisso global para se refletir sobre o tema sem preconceitos e tabus, focando na necessidade de uma a√ß√£o coletiva para se dar mais visibilidade √† sa√ļde mental.

O Anu√°rio Brasileiro de Seguran√ßa P√ļblica, do F√≥rum Brasileiro de Seguran√ßa P√ļblica, aponta que o n√ļmero de suic√≠dios cresceu 11,8% em 2022 na compara√ß√£o com 2021. De acordo com especialistas, √© preciso quebrar o sil√™ncio sobre o tema e acolher quem demonstre o desejo de tirar a pr√≥pria vida. Vale sempre lembrar tamb√©m que existem alguns canais aptos para acolher e orientar quem pensa em suic√≠dio como o Centro de Valoriza√ß√£o da Vida, o Mapa da Sa√ļde Mental e o Pode Falar (especializado no acolhimento de crian√ßas e adolescentes).

Um assunto que atinge diretamente a sa√ļde mental √© a gordofobia (o preconceito e a priva√ß√£o de direitos √†s pessoas gordas). Por isso, tamb√©m √© celebrado no dia 10 de setembro o Dia de Luta Contra a Gordofobia ou Dia de Visibilidade √† Luta Antigordofobia.

A data √© uma conquista do movimento de luta pelos direitos das pessoas gordas, que conseguiu derrubar o infame Dia do Gordo (geralmente usado para ridicularizar essas pessoas) e criar uma data propositiva. A data visa debater a luta pelo respeito, pela despatologiza√ß√£o do corpo gordo, o acesso √† educa√ß√£o, √† atividade f√≠sica, ao mercado de trabalho e, claro, √† sa√ļde.

Em janeiro desse ano, um jovem de 25 anos morreu na porta de um hospital por n√£o ter uma maca apropriada para o tamanho de seu corpo. Um pa√≠s que tem 56% de sua popula√ß√£o gorda, observa-se a falta de preparo do sistema de sa√ļde.

Por que √© utilizada a cor amarelaūüíõno Setembro Amarelo?

A cor faz referência a um jovem do Colorado (EUA), chamado Mike Emme, que se suicidou aos 17 anos de idade, no dia 8 de setembro de 1994. Ele tinha um Ford Mustang amarelo e foi encontrado sem vida dentro do carro. O que muitos não sabiam é que Mike lutava contra a depressão e ansiedade, mas não conseguiu pedir por ajuda.

A história de Mike comoveu os Estados Unidos e então, naquele ano, foi criada a fundação Yellow Ribbon (Fita Amarela), com o objetivo de conscientizar sobre a depressão e promover a prevenção do suicídio. E é por isso que, desde então, a fita amarela é utilizada no mundo todo como símbolo da luta contra o suicídio, sendo também o principal símbolo do Setembro Amarelo. 

Fonte: Agência Brasil