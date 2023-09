🎗️Hospital da PM promove ação para falar sobre prevenção do suicídio

O Hospital da Polícia Militar- HPM, localizado em Vitória, inicia na próxima quinta-feira (28) uma Ação para o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, para militares e dependente.

A proposta destaca que todos n√≥s devemos atuar ativamente na conscientiza√ß√£o da import√Ęncia que a vida tem e ajudar na preven√ß√£o do suic√≠dio, tema que ainda √© visto como tabu. √Č importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos dif√≠ceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e a√ß√Ķes apresentam-se muito restritivos, ou seja, ela pensa constantemente sobre o suic√≠dio e √© incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou de sair do problema. Essas pessoas pensam rigidamente pela distor√ß√£o que o sofrimento emocional imp√Ķe. Se informar para aprender e ajudar o pr√≥ximo √© a melhor sa√≠da para lutar contra esse problema t√£o grave. √Č muito importante que as pessoas pr√≥ximas saibam identificar que algu√©m est√° pensando em se matar e a ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que est√° dispon√≠vel para ajudar e demonstrar empatia, mas principalmente levando-a ao m√©dico psiquiatra, que vai saber como manejar a situa√ß√£o e salvar esse paciente (CVV, 2023).

Entendendo que o p√ļblico interativo atendido no Hospital da Pol√≠cia Militar do Esp√≠rito Santo (HPM) lida com os limites da vida quase que em tempo real, a Divis√£o de Policl√≠nica prop√Ķe essas a√ß√Ķes como estrat√©gias de mobilizar militares e dependentes para a√ß√Ķes que valem uma vida.

O percuso metodológico foi pensado em três etapas: mobilização, conscientização e acompanhamento, conforme descritas a seguir:

1. MOBILIZAÇÃO

Painel interativo para captar motiva√ß√Ķes para viver que pode ser preenchido por

militares, dependentes e técnicos que prestam serviços no HPM;

Confecção de laços para entrega a pacientes e técnicos da policlínica com a frase tema

da campanha de 2023;

Elaboração de uma mídia para divulgação das atividades nas redes sociais;

2. CONSCIENTIZAÇÃO

Rodas de Conversa, dia 28 (quinta-feira) em dois momentos 09h às 10h30min e às 14h às

15h30min com a seguinte din√Ęmica:

Entrega na entrada de uma pétala do girassol para cada participante

Abertura com uma fala de um profissional de psicologia de acolhimento

Apresentação de um breve vídeo explicando a campanha do setembro amarelo

Composição da imagem do girassol colocando apenas o tronco, miolo e galhos

3. ACOMPANHAMENTO

A Reabilitação Neuropsicológica consiste no recrutamento de habilidades que são bem

desenvolvidas pelos pacientes e que podem auxiliar na estimulação cognitiva para ajudá-lo a

identificar e utilizar seus artefatos disponíveis. Esse recurso será utilizado quantas vezes se

fizer necess√°rio para auxiliar o paciente.

Os recursos humanos, materiais e instrumentos de avalai√ß√£o psicol√≥gia ser√£o utilizados em busca da melhoria na qualidade de vida dos pacientes de sa√ļde mental atendidos no HPM com

indica√ß√Ķes mais precisas de tratamento psicol√≥gico.