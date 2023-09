🫠 Derretendo! Semana começa com calor de 40 °C no Sul do Espírito Santo

A semana começa bem quente em todas as regiões do Espírito Santo. Nesta segunda-feira (25) também tem sol ao longo do dia em todo o Estado e o calor permanece em todas as regiões capixabas. No litoral capixaba o vento continua acelerado podendo ter rajadas ao longo do dia. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 30 % em áreas da metade oeste do Estado.

Na Grande Vitória, céu claro, sem chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Sul, céu claro, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 40 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Serrana, céu claro, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Norte, céu claro, sem chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 38 °C.

Na Região Noroeste, céu claro, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 41 °C.Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 36 °C.

Na Região Nordeste, céu claro, sem chuva. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 37 °C.