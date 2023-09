Ação coleta itens descartáveis para reciclagem em Cachoeiro

Na próxima semana, de segunda (2) a sexta-feira (6), a Prefeitura de Cachoeiro vai realizar uma ação de recolhimento de papel, papelão, plástico e metais para destinação à reciclagem.

O ponto de coleta funcionará na Praça de Fátima, Centro, das 8h às 18h. A população poderá entregar itens descartáveis compostos dos materiais, como embalagem de detergente; garrafa de amaciante; vidro de xampu; garrafa de água; caixas de leite; jornais, revistas, panfletos; cadernos; envelopes; garrafas PET; latas, panelas, latinhas, dentre outros.

“Nosso dever, como cidadãos, é trabalhar em conjunto para preservar o meio ambiente. Por isso, nós incentivamos a participação, em massa, da população nesta campanha. Pedimos a todos que têm esses itens em casa tragam nos dias correspondentes”, salienta o secretário municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), Antonio Carlos Valente.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.